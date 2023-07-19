19 июля, 03:09

WP: США могут вскоре ввести ограничения в отношении Киргизии из-за экспорта в РФ

По информации газеты, администрация президента США Джо Байдена приступила к разработке санкций

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Киргизии в ответ на якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию в течение этой недели. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена приступила к разработке санкций после "нескольких месяцев безрезультатных визитов множества американских и европейских дипломатов" в Бишкек. 

Они не уточнили, с чем именно может столкнуться Киргизия, но напомнили, что ранее Вашингтон уже вводил санкции против киргизских компаний, в частности добавляя их в черные списки. 

Теги:
СШАКиргизия
© Информационное агентство ТАСС
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