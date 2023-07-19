Заседание Народного совета Туркмении назначили на 24 сентября

Мероприятие пройдет в Ашхабаде

АШХАБАД, 19 июля. /ТАСС/. Заседание высшего представительного органа народной власти Туркмении - Халк маслахаты (Народный совет) - пройдет 24 сентября. Постановление об этом принял президиум совета.

"Созвать очередное заседание Халк маслахаты Туркменистана 24 сентября 2023 года и провести его в городе Ашхабаде", - говорится в постановлении, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

Председатель Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания президиума 18 июля сообщил, что во время подготовки к сентябрьскому мероприятию следует проанализировать состояние экономики и финансов страны. Он напомнил, что одной из основных задач совета является предоставление президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову отчетов о работе отраслей экономики и разработка на основе их анализа перспективных предложений в целях поступательного развития государства и общества.

Бердымухамедов выделил шесть приоритетных направлений. Это инвестиционная и миграционная политики, обеспечение устойчивого курса национальной валюты (манат), упорядочение денежного оборота; совершенствование систем здравоохранения и медицинской промышленности, обеспечение безопасности продуктов питания и качества лекарственных средств; использование новых методов и технологий в учебном процессе и профподготовке. Председатель совета также поручил подготовить предложения по инновационному развитию и модернизации промышленных секторов экономики (нефтегазовой, химической, строительной, энергетической, текстильной отраслей), по расширению сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.

Халк маслахаты полномочен рассматривать предложения, касающиеся конституции и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, основных направлений внутренней и внешней политики и программы развития страны.