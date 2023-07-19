Аргентине впервые удалось добиться включения темы Мальвин в заявление саммита ЕС и CELAC

Глава МИД южноамериканской страны Сантьяго Кафьеро выразил мнение, что включение этого пункта можно считать "новым призывом международного сообщества к Великобритании, чтобы она выполнила свои обязательства по возобновлению переговоров о суверенитете с Аргентиной"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. Власти Аргентины впервые добились включения в заявление участников саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) темы спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Впервые в истории отношений между CELAC и Евросоюзом он официально признал в совместном заявлении позицию стран Латинской Америки и Карибского бассейна по вопросу Мальвинских островов. Она заключается в подчеркивании важности диалога и уважения международного права в сфере мирного разрешения споров", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По мнению главы МИД южноамериканской страны Сантьяго Кафьеро, включение этого пункта в заявление можно считать "новым призывом международного сообщества к Великобритании, чтобы она выполнила свои обязательства по возобновлению переговоров о суверенитете с Аргентиной".

В заявлении, принятом по итогам прошедшего в Брюсселе саммита, говорится, что Евросоюз "принял к сведению историческую позицию CELAC". "Мы также подтверждаем нашу принципиальную приверженность всем целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая суверенное равенство всех государств и уважение их территориальной целостности", - говорится в совместной декларации.

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.