Экс-советник главы Пентагона считает, что Индия, КНР и РФ подняли мятеж против США

Африка, Латинская Америка и многие страны Азии симпатизируют России и воспринимают ее действия как сопротивление политике Вашингтона, отметил Дуглас Макгрегор

ТАСС, 19 июля. Реализация идеи создания новой валюты Индией, Китаем и Россией может пошатнуть финансовое господство США. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

"Итог таков: наступает новая эра. Уже более 40 стран выразили желание использовать эту новую валюту. Индия, Китай и Россия, безусловно, находятся в самом центре, в самой основе всего этого", - заявил он.

По его словам, это похоже на мятеж против финансового господства США, который может иметь для него разрушительные последствия в долгосрочной перспективе. Африка, Латинская Америка и многие страны Азии симпатизируют России и воспринимают ее действия как сопротивление политике Вашингтона, отметил полковник.

Макгрегор подчеркнул, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупнейшие мировые запасы которого сосредоточены в Индии, Китае и России.

Ожидается, что официальное заявление о создании новой валюты будет сделано во время саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге. Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил ТАСС, что страны - члены БРИКС на саммите в ЮАР обсудят тему "общих расчетных единиц".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Официальную заявку на членство в БРИКС помимо Эфиопии направили Алжир, Бангладеш и Египет. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция.