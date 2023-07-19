19 июля, 04:51

CNN: оказавшегося в КНДР американского военного должны были отстранить от службы в ВС США

По информации телекомпании, военнослужащий ждал дисциплинарного взыскания за нападение

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский военнослужащий, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Республики Корея (РК) и оказался в КНДР, должен был быть отстранен от службы за нападение. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в ВС США.

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По их информации, рядовой Трэвис Кинг 50 дней провел под стражей на территории РК в ожидании дисциплинарного взыскания за нападение. Подробности инцидента, приведшего к задержанию, телекомпания не приводит. Рядового должны были в административном порядке отстранить от службы в ВС США.

По данным одного из источников, ничто не указывало на намерение Кинга самовольно пересечь демаркационную линию, которая служит межкорейской границей.

Министерство обороны США 18 июля подтвердило, что американский военнослужащий пересек демаркационную линию со стороны РК и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.

По сведениям телекомпании CBS, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с инцидентом. 

Теги:
СШАКНДР
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