Керри призвал Китай и США объединиться накануне конференции ООН об изменении климата

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату уверен, что, если стороны смогут объединиться в течение нескольких следующих месяцев, они получат возможность добиться серьезных перемен в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри считает, что Вашингтону и Пекину следует объединиться накануне 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Об этом он заявил в среду (по пекинскому времени) на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

"На протяжении последних нескольких лет отношения между Соединенными Штатами и Китаем были сопряжены с трудностями", - приводит слова Керри агентство Bloomberg. "Если мы сможем объединиться в течение нескольких следующих месяцев накануне [конференции] COP28, которая станет самой важной со времен парижской (состоялась в 2015 году - прим. ТАСС), у нас будет возможность добиться серьезных перемен в этом вопросе", - считает спецпосланник президента США.

Агентство Reuters в свою очередь сообщает, что на этих переговорах Керри назвал климатические изменения "всеобщей угрозой", которую следует отделять от политики.

Керри прибыл в Пекин в воскресенье. Он обсуждает с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений. Керри уже провел встречи со специальным представителем правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Политбюро Ван И.