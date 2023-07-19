19 июля, 05:24
Военная операция на Украине

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры

По словам главы областной администрации Виталия Бунечко, на месте работают экстренные службы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения ночью в Житомирской области. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

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"Пострадал инфраструктурный объект", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Бунечко, на месте работают экстренные службы. Других подробностей не приводится.

Ночью воздушная тревога охватила большую часть территории Украины. Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Черноморске Одесской области. Также взрывы произошли в Киеве, Кропивницком (ранее - Кировоград), Харькове, подконтрольном украинским властям Запорожье, Киевской и Днепропетровской областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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