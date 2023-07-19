Суд Таиланда приостановил полномочия депутата кандидата в премьеры от "Движения вперед"

Избирком королевства ранее провел расследование в связи с обвинениями в адрес Питы Лимчароенрата во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов

БАНГКОК, 19 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Таиланда принял решение приостановить депутатский мандат лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата, чья партия победила на парламентских выборах. Об этом в среду сообщил телеканал Thai PBS, который распространил соответствующее решение суда.

Избирательная комиссия Таиланда ранее провела расследование в связи с обвинениями в адрес Лимчароенрата во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов и передала дело в конституционный суд. Основной закон королевства запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. "Конституционный суд постановил прекратить выполнение служебных обязанностей ответчиком до вынесения решения", - говорится в заключении законодательного органа.

В случае признания виновным лидеру партии "Движение вперед" грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью. Он был единственным кандидатом на пост главы таиландского правительства. На заседании парламента, прошедшем 13 июля, Лимчароенрат не получил достаточной поддержки в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы занять кресло премьера. Его поддержали 324 законодателя, 182 выступили против, воздержались 199. Некоторые члены Национальной ассамблеи (парламента), в основном сенаторы, не приняли участия в голосовании.

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи Таиланда начали в среду совместное заседание, чтобы во второй раз рассмотреть кандидатуру лидера партии "Движение вперед". В момент вынесения решения конституционным судом парламентарии обсуждали вопрос законности повторного выдвижения его кандидатуры.

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия ("Прачачат"), Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединением сил ради Таиланда".