Госдеп заявил, что Киссинджер поехал в Китай по своей инициативе

Американский экс-госсекретарь в ходе визита "не действовал от имени правительства Соединенных Штатов", сообщил глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Госдепартаменту известно о поездке экс-госсекретаря (1973-1977) США Генри Киссинджера в Китай, в страну он поехал по собственной инициативе, не от имени американских властей. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

"Нам было известно, что Генри Киссинджер отправляется в Китай. Эта тема действительно всплывала на встречах, которые проводил госсекретарь [США Энтони] Блинкен, когда мы были в Китае. Китайские официальные лица упоминали, что он собирается приехать, что он делал несколько раз в течение многих лет как частное лицо. Я скажу, что он был там по собственной воле и не действовал от имени правительства Соединенных Штатов. У меня нет дополнительной информации о его поездке", - сказал представитель Госдепартамента.

Миллер также заявил, что "не удивится", если Киссинджер проинформирует о своих беседах с властями КНР официальных лиц США, но "запланированных разговоров" на этот счет нет.

Руководителю пресс-службы Госдепартамента на брифинге также задали вопрос, считает ли Вашингтон "проблематичной" встречу гражданина США с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого действуют американские санкции. "Мы возразили бы, если бы кто-либо нарушил наши санкции, но, как я понимаю, эта встреча санкций не нарушает. По сути мы заявили, что считаем, что наш собственный министр обороны может встретиться с министром обороны, против которого введены санкции, и это было бы уместно", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Встреча Киссинджера, которому в этом году исполнилось 100 лет, с главой Минобороны КНР состоялась во вторник в Пекине. Бывший госсекретарь на встрече заявил, что, как показывает история, США и Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противникам. Ли Шанфу в свою очередь отметил, что китайско-американские связи зависли на самой низкой отметке с момента установления дипломатических отношений, потому что некоторые люди в Вашингтоне не пошли навстречу Пекину.

Попытки Пентагона наладить контакт с Минобороны КНР

Вашингтон несколько раз пытался организовать встречу министра обороны США и его китайского коллеги. Однако Пекин дал понять Вашингтону, что проведению встречи мешают санкции, введенные США против Ли Шанфу еще в 2018 году за приобретение российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент он был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Ли Шанфу возглавил Минобороны страны в марте.

Пекин не поднимал публично тему санкций. При этом Минобороны КНР заявляло, что американские власти "должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая".