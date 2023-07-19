Экс-глава Пентагона считает, что Трамп в случае переизбрания выведет США из состава НАТО

По мнению Марка Эспера, важным достижением администрации экс-президента стала консолидация правительства вокруг той точки зрения, что Китай "определенно является стратегическим соперником" Вашингтона

ГОНКОНГ, 19 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США инициирует выход страны из состава НАТО. Об этом заявил в среду бывший глава Пентагона Марк Эспер.

"Я опасаюсь того, что во второй администрации он в конечном итоге будет работать над нашим выходом из НАТО, выводом американских войск из Кореи и Японии и, возможно, ослаблением отношений с Тайванем", - заявил он эфире тайваньского телеканала TVBS.

Важным достижением администрации Трампа, по мнению Эспера, стала консолидация правительства США вокруг той точки зрения, что Китай "определенно является стратегическим соперником" Вашингтона, к которому нужно сформировать "совершенно иной подход".

Эспер занимал в администрации Трампа пост главы Пентагона с июля 2019 по ноябрь 2020 года.