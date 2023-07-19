Во Франции тюремные сроки на участие в беспорядках получили более 1 тыс. человек

Средний срок заключения составляет 8,2 месяца, сообщил министр юстиции республики Эрик Дюпон-Моретти

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Суды во Франции приговорили к тюремному заключению более 1 тыс. человек за участие в беспорядках в конце июня и начале июля. Об этом в среду в эфире радиостанции RTL заявил министр юстиции республики Эрик Дюпон-Моретти.

"1 056 человек были приговорены к лишению свободы, из них 742 человека получили реальные сроки. Средний срок заключения составляет 8,2 месяца. 600 человек уже были направлены в места лишения свободы", - сказал он.

Министр добавил, что всего на "было вынесено 1 278 судебных решений, из них 95% - обвинительные приговоры".

Дюпон-Моретти также отметил, что в ближайшее время пройдут судебные процессы в отношении родителей, чьи дети участвовали в погромах. "Они (судебные процессы - прим. ТАСС) будут, - сказал он. - Родители, которые в состоянии осуществлять свои родительские права, но этого не делают, ставят под угрозу процесс воспитания детей. Посвященная этому статья существует в уголовном кодексе и позволяет за это наказывать".