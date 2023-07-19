В Тайване заявили, что не хотят провоцировать Китай

Как отметил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У, Тайвань будет усиливать армию и закупать новейшие системы вооружений

ГОНКОНГ, 19 июля. /ТАСС/. Администрация Тайваня не планирует провоцировать правительство КНР, однако продолжит усиливать армию и закупать новейшие системы вооружений. Об этом в среду заявил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе).

"У политики Тайваня есть два основных элемента. Первый из них заключается в том, что мы не хотим провоцировать Китай", - сказал он эфире тайваньского телеканала TVBS. Как отметил Джозеф У, глава администрации Тайваня и другие высокопоставленные чиновники заявляли, что Тайбэй намерен поддерживать статус-кво, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Вторым ключевым элементом курса Тайваня, по словам главы внешнеполитического ведомства, является политика сдерживания, которая реализуется посредством наращивания оборонительных возможностей острова. "Мы очень много вкладываем в наши оборонительные возможности, а также преобразуем нашу стратегию в асимметричную [оборону]. И мы также обучаем наших военнослужащих новым возможностям, закупаем больше вооружений для наших оборонительных сил. И все эти комбинации станут для нас важным фактором сдерживания", - сказал он.

Основным поставщиком вооружений для армии Тайваня являются США. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.