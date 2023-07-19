Новая Зеландия продлит срок пребывания своих военных в составе миссии ООН в Южной Корее

Как отметила глава новозеландского МИД Нанаия Махута, это демонстрирует "приверженность миру и стабильности на Корейском полуострове и обеспечивает защиту международной системы"

СИДНЕЙ, 19 июля. /ТАСС/. Новая Зеландия продлит пребывание своих военных в составе миссии ООН в Республике Корея до сентября 2024 года. Об этом в среду сообщила глава новозеландского МИД Нанаия Махута.

"Министерство обороны Новой Зеландии продлит пребывание своего воинского контингента, дислоцированного в Республике Корея в составе миссии ООН. Это демонстрирует нашу приверженность миру и стабильности на Корейском полуострове и обеспечивает защиту международной системы, основанной на правилах, в Индо-Тихоокеанском регионе", - указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Как отметил министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл, новозеландские военные продолжат нести службу в составе объединенного контингента партнеров Веллингтона, включающих Австралию, Великобританию, Канаду, Соединенные Штаты и Японию. Он уточнил, что численность новозеландской миссии, впервые дислоцированной в Республике Корея в 1998 году, составит 12 человек.