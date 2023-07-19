19 июля, 07:05
Военная операция на Украине

ВСУ сообщили о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе

Как отметили в командовании "Юг", также были повреждены "два склада в разных местах"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Промышленное предприятие и портовая инфраструктура получили повреждения ночью в Одессе. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Кроме того, по данным командования "Юг", повреждены "два склада в разных местах".

Воздушная тревога объявлялась прошедшей ночью в Одесской области и еще девяти регионах Украины. По данным украинских СМИ, серия взрывов произошла в Одессе и Черноморске Одесской области. Также взрывы произошли в Киеве, Кропивницком (ранее - Кировоград), Харькове, подконтрольном украинским властям Запорожье, Киевской и Днепропетровской областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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