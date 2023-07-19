Лидер партии "Движение вперед" продолжает оставаться кандидатом в премьеры Таиланда

Конституционный суд ранее решил приостановить депутатский мандат Питы Лимчароенрата

БАНГКОК, 19 июля. /ТАСС/. Лидер левоцентристской партии "Движение вперед" Пита Лимчароенрат продолжает оставаться кандидатом в премьер-министры Таиланда, несмотря на решение конституционного суда приостановить его депутатский мандат. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи Таиланда (нижняя и верхняя палаты парламента) продолжают совместное заседание, на котором обсуждают вопрос законности повторного выдвижения кандидатуры Лимчароенрата на пост главы таиландского правительства, сообщил в среду портал Thai Enquirer.

Согласно принятой в 2017 году конституции страны, парламент может выбрать премьер-министром кандидата не из числа депутатов, который должен получить поддержку обеих палат Национальной ассамблеи. Однако, как отмечают местные наблюдатели, это вряд ли поможет Лимчароенрату стать 30-м премьер-министром страны.

Конституционный суд Таиланда принял в среду решение приостановить депутатский мандат лидера партии "Движение вперед" до вынесения вердикта. Лимчароенрат подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью. Суд потребовал от Лимчароенрата в 15-дневный срок представить заявление, которое разъяснит с его стороны выдвинутые против него обвинения. Политик продолжает участвовать в заседании парламента, ссылаясь на то, что не получал от конституционного суда официального письма об отстранении от выполнения обязанностей депутата.

На заседании парламента, прошедшем 13 июля, Лимчароенрат не получил достаточной поддержки в 376 голосов 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы занять кресло премьера. Его поддержали 324 законодателя, 182 выступили против, воздержались 199. Некоторые члены парламента, в основном сенаторы, не приняли участия в голосовании.

Тем временем вокруг парламента собрались протестующие, недовольные решением суда. Полицейское присутствие вокруг Национальной ассамблеи значительно усилено. Стражи порядка с помощью громкоговорителей предупреждают митингующих не подходить к зданию законодательного органа ближе чем на 50 метров.

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции - партия "Для тайцев" - смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединение сил ради Таиланда".