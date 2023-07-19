19 июля, 07:47

Буданов утверждает, что к пожару на полигоне в Крыму причастны разведка и ВСУ

Михась Сибилевский/ ТАСС
© Михась Сибилевский/ ТАСС

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе, из-за которого был перекрыт местный участок трассы "Таврида" с 118-го по 130-й км

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что пожар на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошел в результате операции украинской разведки и вооруженных сил страны.

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"Проведена <...> операция", - приводит агентство РБК-Украина комментарий Буданова по пожару в Крыму.

Утром в среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе, из-за которого был перекрыт местный участок трассы "Таврида" с 118-го по 130-й км. Пострадавших в результате ЧП нет. Для ликвидации пожара создан оперативный штаб, предполагается эвакуация более 2,2 тыс. человек из ряда сел. Доставить эвакуированных жителей предполагается в два пункта временного размещения (ПВР), развернутых на базе школ в селе Первомайском и поселке Кировское. Первую группу эвакуированных жителей уже доставили в ПВР в поселке Кировское. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымБуданов, Кирилл Алексеевич
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