Кабмин Молдавии денонсировал соглашение об обмене данными при ЧП в рамках СНГ

Также правительство республики денонсировало соглашение о сотрудничестве в области охраны труда

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии денонсировало соглашения об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях, а также о сотрудничестве в области охраны труда, которые Кишинев подписал в рамках СНГ. Такое решение было принято на заседании, которое транслировала пресс-служба кабинета министров.

Как говорится в пояснительной записке, подписанное в 2003 году Соглашение об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера об информационном взаимодействии при ликвидации последствий и оказании помощи пострадавшему населению "устарело" и "не соответствует приоритетам" проевропейского правительства в Кишиневе. Что касается соглашения о сотрудничестве в области охраны труда, то его денонсация также объясняется обязательством правительства республики перейти на стандарты ЕС в этой области. Денонсацию последнего договора должен одобрить парламент страны.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. За последние месяцы парламент принял решение о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, отозвав из нее своего представителя, также Молдавия вышла из ряда соглашений с Содружеством, в частности о деятельности в республике телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всего по данным правительства, Молдавия подписала 330 соглашений в рамках Содружества.

Этот курс критикует молдавская оппозиция: бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что он обернется катастрофой для экономики страны и ее граждан. Додон убежден, что Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева на разрыв с СНГ двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в этом объединении.