Премьер Белоруссии считает важным интенсифицировать сотрудничество с Кузбассом

Роман Головченко отметил, что для Белоруссии "Кемеровская область, Кузбасс - очень важный партнер"

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Торгово-экономические отношения Белоруссии с Кемеровской областью необходимо интенсифицировать, находя новые направления сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с губернатором российского региона Сергеем Цивилевым.

"Сегодня мы обсудим пути каким образом можно интенсифицировать наши торгово-экономические связи, дадим соответствующие поручения", - сказал белорусский премьер.

Он отметил, что для Белоруссии "Кемеровская область, Кузбасс - очень важный партнер". "В прошлом году мы наработали на $600 млн. База очень высокая, в этом году темпы несколько ниже складываются", - констатировал Головченко. Он пояснил, что "у нас большая зависимость от поставок карьерной техники". "Предприятия области - одни из крупнейших потребителей самосвалов "Белаз", - уточнил глава правительства Белоруссии.

Глава российского региона заявил, что в Белоруссии он находится "в должности не только губернатора Кузбасса, но и руководителя "Сибирского соглашения". "Стратегия развития Сибири формируется так, чтобы она давала эффект и для страны, и для всех субъектов. Это богатый регион с очень большим потенциалом. Думаю, что нам с вами надо вести работу по всему Сибирскому федеральному округу", - сказал глава Кемеровской области.