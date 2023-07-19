В Турции намерены подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

По словам министра экологии и градостроительства республики Мехмета Озхасеки, мегаполис "входит в десятку самых рискованных городов мира" с точки зрения сейсмической опасности

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

"Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе", - сказал он.

По словам министра, мегаполис "входит в десятку самых рискованных городов мира" с точки зрения сейсмической опасности. "Опасность землетрясения - это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды, - отметил Озхасеки. - В Стамбуле насчитываются 5 млн 800 тыс. независимых построек. Из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тыс. - в зоне повышенного риска".

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город. Ранее сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. При таких толчках, как они считают, порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей мегаполиса.

После февральских землетрясений на юго-востоке Турции, жертвами которых стали свыше 50 тыс. человек, местные власти заговорили о необходимости расселения минимум 1,5 млн домов в Стамбуле. С этой целью в его европейской и азиатской частях планируется создать города-спутники, каждый из которых рассчитан на проживание 500 тыс. человек.

В августе 1999 года в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр находился в городе Измит в 80 км от Стамбула. В результате подземного толчка в Мраморном море возникло цунами. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали.