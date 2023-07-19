В МИД Китая заявили, что рост напряженности на Корейском полуострове вызывает беспокойство

По словам официального представителя ведомства Мао Нин, правительство Китая хорошо понимает суть проблемы

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Усиление напряженности на Корейском полуострове вызывает у Китая обеспокоенность. Как заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в сложившейся ситуации китайские власти возлагают надежду на политическое урегулирование.

"На Корейском полуострове вновь возникла напряженная ситуация, <…> соответствующая тенденция вызывает беспокойство", - сообщила она на брифинге, комментируя недавнее испытание Пхеньяном баллистических ракет малой дальности.

По словам официального представителя, правительство Китая хорошо понимает суть проблемы. Мао Нин уточнила, что отдельные стороны "используют ее для удовлетворения собственных геополитических интересов", подрывая процесс ядерного разоружения на полуострове.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут твердо придерживаться политического направления в урегулировании [этой проблемы] и путем имеющего смысл диалога сбалансированно устранять обоснованную взаимную озабоченность, поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове", - подытожила Мао Нин.

КНДР в среду провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщило, что первая пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км.