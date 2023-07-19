FT: между Украиной и странами Запада возникла напряженность из-за просьб Киева об оружии

По данным издания, западные покровители Украины в общей сложности потратили $170 млрд на оборону и финансовую помощь стране

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Напряженность возникла в отношениях Украины и Запада после запросов украинского лидера Владимира Зеленского на осуществление дополнительных поставок вооружений. Об этом в среду сообщила британская газета Financial Times.

По информации издания, "напряженность между Украиной и ее западными покровителями, которые в общей сложности потратили $170 млрд на оборону и финансовую помощь Киеву" начала проявляться, поскольку Зеленский продолжает просить "все больше и больше оружия".

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. При этом власти Украины неоднократно настаивали на передаче Киеву еще большего количества вооружения, более современных образцов, а также дальнобойных ракет и авиации.