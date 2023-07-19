Yonhap: президент Южной Кореи посетил стратегическую подлодку США

Она находится в порту Пусан, сообщило агентство

СЕУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в среду поднялся на борт стратегической подводной лодки ВМС США USS Kentucky с ядерным вооружением на борту, которая стоит в порту Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Заход подлодки USS Kentucky наглядно демонстрирует приверженность Южной Кореи и США регулярному развертыванию американских стратегических вооружений и защите доверия к расширенному сдерживанию", - сказал южнокорейский лидер.

Стратегическая подлодка США прибыла в Пусан в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. В его рамках стороны обсудили вопросы обмена развединформацией по КНДР и тему ядерного сдерживания.

13 июля Центральное телеграфное агентство Кореи выразило мнение, что консультативная группа по ядерному планированию Республики Корея и США станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР.

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислен ряд шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В том числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.

16 июня в порт города Пусан вошла американская атомная подлодка с крылатыми ракетами "Томагавк". ВМС США и Южной Кореи провели учения по отработке специальных операций.