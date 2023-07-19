Байден призвал Израиль к поиску "широкого консенсуса" по спорным областям политики

По словам президента США, нахождение консенсуса требует времени

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Израильскому правительству следует продолжить поиски "максимально широкого консенсуса" по спорным областям политики. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в интервью главному внешнеполитическому обозревателю газеты The New York Times Томасу Фридману, комментируя продолжающиеся в Израиле акции протеста против судебной реформы.

"Очевидно, речь идет об области, в отношении которой израильтяне имеют твердые взгляды, в том числе в виде устойчивого движения протеста, демонстрирующего яркость израильской демократии, которая должна оставаться основой наших двусторонних отношений, - приводит журналист слова президента в своей публикации. - Нахождение консенсуса по спорным областям политики требует времени. Для значительных изменений это важно. Поэтому я рекомендую израильским лидерам не торопиться. Я считаю, что лучшее решение - продолжать искать максимально широкий консенсус по вопросу".

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023-го выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции протестующих не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет (парламент Израиля) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верхового суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте, сообщила в тот же день канцелярия премьера. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.