Литва участвует в региональных учениях ВВС по противодействию кибератакам

Они проводятся с 17 июля по 21 июля одновременно в Литве и Латвии

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Литва принимает участие в региональных учениях Военно-воздушных сил (ВВС) Ramstein Guard. Об этом сообщило в среду командование армии балтийской республики.

"Учения, руководство которыми осуществляется центром воздушных операций НАТО на авиабазе Уэдем в Германии, одновременно с 17 июля по 21 июля проводятся в Литве и Латвии", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, задачей учений является отработка действий в условиях враждебного электронного вмешательства и кибернетических помех. Для этого используются наземная станция воздействия на кибернетическое поле и приспособленный для этого самолет. Отрабатывается также взаимодействие с тактическими операционными центрами.