19 июля, 09:23
Атака на Крымский мост

Глава MI6 не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту

По словам Ричарда Мура, "Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя"

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил, что ему льстят утверждения о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту, однако не стал ни опровергать, ни подтверждать их.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

"Мне льстит тот факт, что президент [России Владимир] Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся", - отметил Мур в ходе выступления в британском посольстве в Праге, которое на своем YouTube-канале транслировало европейское издание Politico.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в своем Telegram-канале в связи с атакой на Крымский мост написала, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, а руководство этим режимом осуществляют Вашингтон и Лондон. 

Теги:
ВеликобританияРоссияКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация