Глава MI6 не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту

По словам Ричарда Мура, "Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя"

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил, что ему льстят утверждения о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту, однако не стал ни опровергать, ни подтверждать их.

"Мне льстит тот факт, что президент [России Владимир] Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся", - отметил Мур в ходе выступления в британском посольстве в Праге, которое на своем YouTube-канале транслировало европейское издание Politico.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в своем Telegram-канале в связи с атакой на Крымский мост написала, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, а руководство этим режимом осуществляют Вашингтон и Лондон.