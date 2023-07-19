Китай заявил, что защитит интересы при транзите замглавы администрации Тайваня через США

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин не приемлет действия Вашингтона, которые могут расцениваться как поддержка тайваньским сепаратистам

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китай категорически против транзитной поездки через Соединенные Штаты заместителя главы администрации Тайваня, представителя правящей на острове Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Как заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, китайские власти будут пристально следить за ситуацией и примут решительные меры для защиты суверенитета своей страны.

"Китай решительно против любых официальных контактов между Тайванем и США, - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, планирует ли Пекин в качестве протеста провести военные учения в Тайваньском проливе или "принять аналогичные меры". - Мы категорически против, чтобы сепаратистские элементы, представляющие так называемое движение за независимость Тайваня, во имя чего бы то ни было, из каких бы то ни было соображений транзитом посещали Соединенные Штаты".

Как подчеркнула китайский дипломат, Пекин не приемлет действия Вашингтона, которые могут расцениваться как поддержка тайваньским сепаратистам. Она напомнила, что вопрос Тайваня - проблема, затрагивающая ключевые интересы КНР, красная линия, которую не строит пересекать.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона соблюдала принцип "одного Китая", - добавила Мао Нин. - КНР будет пристально следить за развитием ситуации, мы примем решительные эффективные меры, чтобы защитить свой государственный суверенитет и территориальную целостность".

17 июля американская администрация подтвердила, что Лай Циндэ посетит Соединенные Штаты. Как уточнил госсекретарь Энтони Блинкен, тайваньский политик проследует транзитом через США в рамках поездки в Парагвай.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.