19 июля, 09:35
Военная операция на Украине

Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке на город с начала СВО

Оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" ранее сообщило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры города

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что ночью город пережил самый масштабный удар с начала специальной военной операции России на Украине.

"Такого масштаба атаки мы не помним", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" сообщило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе.

18 июля также сообщалось о взрывах в городе. В Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по военным объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Воздушная тревога объявлялась прошедшей ночью в Одесской области и еще девяти регионах Украины. По данным украинских СМИ, серия взрывов, в частности, произошла в Одессе и Черноморске Одесской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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