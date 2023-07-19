Вице-канцлер ФРГ в ходе визита в Нью-Дели поднимет вопрос сотрудничества РФ и Индии

По словам Роберта Хабека, он считает неверным, что "Индия активно извлекает выгоду из санкций против России и общей ситуации за счет большого импорта нефти" из РФ

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что поднимет вопрос расширения сотрудничества между Россией и Индией в ходе своего визита в Нью-Дели.

Как сообщил министр в интервью телеканалу n-tv, он считает "неверным то, что Индия активно извлекает выгоду из санкций против России и общей ситуации за счет большого импорта нефти из России". При этом он отметил, что собирается поднять тему углубления российско-индийских отношений в ходе поездки. "Да, как я делал это во время предыдущих обсуждений", - указал глава Минэкономики ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конечно, я также слышу аргументы индийских партнеров, которые говорят: "Нам не нужна российская нефть, но нам нужна нефть. Мы преданы своей стране и покупаем ее как можно дешевле", - отметил Хабек.

В то же время, по словам министра, "крайне необходимо, чтобы Германия и Европа искали партнеров", так как в будущем "Китай и США останутся крупными тяжеловесами торговой политики". "Конечно же, геополитика тоже играет роль. Индия является противовесом Китаю и крупным игроком в Индо-Тихоокеанском регионе", - пояснил Хабек.

В среду глава Минэкономики ФРГ прибыл с трехдневным визитом в Индию. Как ожидается, в ходе поездки основное внимание будет уделено развитию двусторонних отношений, а также вопросам энергетики и защиты климата.