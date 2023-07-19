В Белоруссии заявили, что кампания вокруг "похищенных" детей Донбасса срежиссирована

По словам парламентария Людмилы Макариной-Кибак, дети находились в стране "чисто с целью оздоровления"

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Кампания по дискредитации Минска и Москвы в связи с "похищениями" детей из Донбасса, находившихся на оздоровлении в Белоруссии, срежиссирована на Западе. Об этом заявила председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Людмила Макарина-Кибак.

"Кампания по дискредитации руководства наших стран - Российской Федерации и Республики Беларусь по поводу нахождения детей <...> в нашей стране является явно срежиссированной", - сказала она журналистам. По ее словам, дети находились в Белоруссии "чисто с целью оздоровления".

Парламентарий отметила, что оздоровление детей в других странах "является общемировой практикой, в том числе и общеевропейской практикой". "Все заявления в отношении нашей страны о том, что дети были похищены, не имеют под собой никаких правовых оснований. Дети к нам прибывают в соответствии с международными требованиями при содействии международных организаций и фондов системы ООН, Красного Креста и ЮНЕСКО", - подчеркнула Макарина-Кибак.

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике. Он отметил, что за информационной кампанией, направленной на то, чтобы представить Белоруссию "ворующей" детей, стоят, в том числе, и находящиеся за рубежом деятели оппозиции.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов ранее заявил, что Запад вместо того, чтобы помогать детям, оказавшимся под украинскими обстрелами в Донбассе, пытается переложить вину на Россию, обвиняя ее в неких "похищениях" несовершеннолетних, которые на самом деле были спасены от геноцида, развязанного киевским режимом.

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщал, что, согласно решению руководящих органов союза, порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. Мезенцев подчеркивал, что дети из Донбасса посещали Белоруссию с соблюдением всех законных процедур, с согласия родителей или опекунов.