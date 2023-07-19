Шведская комиссия проведет новое обследование затонувшего в 1994 году парома "Эстония"

По информации агентства TT, цель расследования состоит в установлении невыясненных обстоятельств катастрофы

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Шведская Государственная комиссия по расследованию катастроф начинает новое обследование затонувшего в 1994 году парома "Эстония". Его цель - установление невыясненных обстоятельств катастрофы, сообщает в среду агентство TT.

В работе также примут участие компетентные ведомства Эстонии и Финляндии. Обследование останков судна будет производиться с помощью норвежского судна Viking Reach, с которого к "Эстонии" будут направлены телеуправляемые подводные роботы. С помощью них будут получены изображения внутреннего пространства судна.

Основной интерес представляет автомобильная палуба, с которой во время шторма, помимо носового визора, сорвало еще и аппарель, закрывающую палубный проем и являющуюся основной преградой для воды за бортом. В настоящее время ее фиксация полностью исчезла и появилась возможность проникнуть на грузовую палубу, чтобы выяснить, через какие отверстия вода быстро заполнила корпус парома. "Есть данные и предположения о проникновении воды под автомобильную палубу, и потому интересно выяснить, как она могла течь", - сообщил председатель комиссии Юнас Бэкстранд.

Он также сказал, что к затоплению привела потеря не визора, а именно аппарели. Это, по его словам, важно для установления последовательности событий, и именно поэтому есть намерение поднять аппарель, чтобы лучше понять, как все происходило.

Решение о новом обследовании связано с появлением в 2020 году документального фильма, авторы которого обнаружили не известное до этого отверстие в корпусе парома, и возникшими вслед за этим новыми версиями о причинах катастрофы. Сейчас эксперты намереваются взять пробы металла в районе "темных участков" рядом с "новым" отверстием, чтобы изучить их на предмет возможного взрыва, вызвавшего затопление судна. Однако, по мнению Бэкстранда, "темные участки", скорее всего, являются результатом воздействия бактерий, питающихся ржавчиной.

Председатель комиссии особо подчеркнул, что в ходе нового обследования парома с более совершенной техникой будет строго соблюдаться почтительное отношение к останкам погибших, поскольку "это место захоронения, где до сих пор находятся [останки] более чем 700 человек".

Катастрофа на Балтике

В ночь на 28 сентября 1994 года на Балтике произошла крупнейшая в современной истории Швеции морская катастрофа - затонул паром "Эстония", следовавший из Таллина в Стокгольм. Трагедия унесла жизни 852 человек, спастись удалось лишь 137 пассажирам. Большинство жертв были жителями Швеции - 501 человек.

Международная комиссия по выяснению причин и обстоятельств гибели "Эстонии" пришла к выводу, что судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовой визор (подъемная надводная часть парома), в результате чего в грузовой отсек хлынула вода. По решению правительств Швеции, Эстонии и Финляндии место гибели "Эстонии" было объявлено морским захоронением. Паром и тела погибших поднимать не стали. Сооружение над корпусом судна бетонного саркофага, о котором также договорились власти трех стран, так и не было осуществлено.

Парламент Швеции одобрил 3 июня 2021 года предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения и разрешить погружения в районе катастрофы. Швеция и Эстония в июле того же года начали новое предварительное исследование парома. Его задачей стала подготовка к основным исследованиям, которые стартовали в 2022 году. Изучение вели специалисты из Эстонии, Швеции и Финляндии.