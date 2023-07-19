19 июля, 09:53

Зеленский поручил военным усилить охрану портов после взрывов в Одессе

Оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" ранее заявило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в городе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после взрывов в Одессе поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры.

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"На утреннем селекторном совещании <...> военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" заявило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе.

18 июля также сообщалось о взрывах в городе. В Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по военным объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Воздушная тревога объявлялась прошедшей ночью в Одесской области и еще девяти регионах Украины. По данным украинских СМИ, серия взрывов, в частности, произошла в Одессе и Черноморске Одесской области. 

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