19 июля, 10:01

AFP: вокзал во Франции эвакуировали из-за сообщения о террористе в поезде

© ТАСС/ Reuters

По информации агентства, речь идет о составе, следующем по маршруту Париж - Лилль

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников вокзала в Лилле (департамент Нор) на севере Франции из-за поступивших в правоохранительные органы сообщений о присутствии террориста в одном из поездов. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

По данным AFP, "операция проводится на вокзале "Лилль-Европа" после звонка о присутствии террориста в поезде". Сообщается, что речь идет о составе, следующем по маршруту Париж - Лилль.

Подъезды к вокзалу перекрыты, в здании работают сотрудники сил специального назначения.

Вокзал "Лилль-Европа" интегрирован во французскую и европейскую сеть высокоскоростных линий, через него проходят поезда, следующие в Брюссель и Лондон. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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