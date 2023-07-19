СМИ: ЕС не смог отвернуть от России симпатизирующие ей латиноамериканские страны

По информации газеты, для Евросоюза соглашения об экономическом сотрудничестве стали утешением на фоне неспособности европейской дипломатии отстоять свои принципы по ситуации на Украине

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Евросоюз в ходе прошедшего в Брюсселе саммита с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (CELAC) не смог отвернуть от России симпатизирующие ей страны региона. Об этом пишет в среду испанская газета ABC.

По ее информации, лидеры ЕС и CELAC на встрече 17-18 июля с большим трудом достигли минимального консенсуса по поводу конфликта на Украине из-за позиции таких стран, как Никарагуа, Куба, Венесуэла и Бразилия. Как считает издание, для Евросоюза соглашения об экономическом сотрудничестве стали утешением на фоне неспособности европейской дипломатии отстоять свои принципы по ситуации на Украине.

Газета отмечает, что одна из целей саммита ЕС - CELAC заключалась именно в том, чтобы распространить позицию сообщества на Латинскую Америку. Однако украинский президент Владимир Зеленский не участвовал во встрече даже в формате видеоконференции, а лидеры Евросоюза и CELAC часами обсуждали абзац, посвященный Украине в итоговой декларации.

В итоге в заявлении саммита тема конфликта и зерновая сделка сведены к одному абзацу. В частности, в документе стороны выразили озабоченность конфликтом на Украине и заявили, что поддерживают "потребность в справедливом и прочном мире", а также выражают поддержку "черноморской зерновой инициативе и усилиям Генассамблеи ООН по ее продлению". Кроме того, в заявлении сказано, что ЕС и CELAC поддерживают "все дипломатические усилия, направленные на достижение долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН". Никарагуа не подписала этот документ.

По сообщениям дипломатических источников и европейских СМИ, лидеры ЕС намеревались пригласить на саммит Зеленского и изначально подготовили проект итогового заявления, значительная часть которого была посвящена Украине. Однако латиноамериканские участники потребовали отменить визит украинского президента и исключить связанные с Украиной параграфы из итогового текста.