Глава британской МИ-6 заявил, что искусственный интеллект не заменит сотрудников спецслужб

Ричард Мур высказался за разработку на глобальном уровне правил регулирования ИИ

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) трансформирует мир шпионажа, однако не заменит сотрудников спецслужб. Такое мнение в среду выразил глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур в ходе выступления в британском посольстве в Праге, которое на своем канале на платформе YouTube транслировало издание Politico.

"ИИ сделает информацию бесконечно более доступной. Некоторые спрашивают, вытеснит ли он разведывательные службы вроде моей. На самом деле все будет наоборот, - отметил руководитель МИ-6. - Пока ИИ будет бороздить пространство открытых источников, получение секретной информации вне досягаемости ИИ с помощью глубоко инфильтрированного специалиста будет цениться выше, чем когда-либо".

При этом Мур высказался за разработку на глобальном уровне правил регулирования ИИ. Он подчеркнул, что Великобритания готова сотрудничать по этому вопросу с различными государствами, в том числе с Китаем, который, по мнению главы МИ-6, представил интересные предложения в этой сфере.

В апреле Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало проект методов управления сервисов генеративного искусственного интеллекта. В документе говорится, что сервисы генеративного ИИ не должны пропагандировать терроризм, экстремизм, ксенофобию, насилие, порнографию, ложную информацию, а также создавать контент, который может нарушить экономический и социальный порядок страны.