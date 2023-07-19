В Пакистане подтвердили, что глава МИД Украины впервые посетит страну

Как сообщили в пресс-службе МИД республики, Дмитрий Кулеба встретится с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто-Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом

ИСЛАМАБАД, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июля прибудет в Пакистан с двухдневным официальным визитом. Это в среду подтвердила пресс-служба МИД Пакистана.

По ее данным, украинский министр встретится с главой МИД исламской республики Билавалом Бхутто-Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, это первый визит подобного уровня в истории пакистано-украинских отношений, установленных в 1993 году. "Сотрудничество между Пакистаном и Украиной носит тесный и добросердечный характер, в частности в областях торговли, инвестиций, сельского хозяйства и высшего образования", - говорится в заявлении МИД.

Неделей ранее о предстоящем визите Кулебы в Пакистан сообщала газета The Express Tribune.