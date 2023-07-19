Руководители Молдавии не примут участие в церемонии вступления в должность главы Гагаузии

Пресс-секретарь премьер-министра Даниел Водэ сообщил, что власти республики будут руководствоваться норами закона в отношениях с главой автономии, которая должна стать членом правительства

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Представители правительства Молдавии не примут участие в назначенной на 19 июля церемонии вступления в должность новой главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь премьер-министра Даниел Водэ.

"Ни премьер, ни другие представители правительства не примут участие в этом мероприятии", - сказал Водэ.

Он уточнил, что власти республики будут руководствоваться норами закона в отношениях с главой автономии, которая должна стать членом правительства. Соответствующий указ предстоит подписать президенту страны Майе Санду, которая также отказалась посетить Комрат.

После победы на выборах главы Гагаузии представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул обострился конфликт автономии с Кишиневом. Президент Молдавии заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. В Центризбиркоме Гагаузии были проведены обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в гагаузской столице Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.

На прошлой неделе Гуцул заявила о давлении на нее со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, ее руководитель Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван пригласили ее на беседу, в ходе которой предложили отказаться от должности и дать показания против коллег из партии "Шор" в обмен на закрытие уголовного дела, где она фигурирует.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики. После своей победы Гуцул высказалась за восстановление отношений с Россией, которые были испорчены с приходом к власти в Молдавии проевропейского правительства.