Венгрия выступила против поставок США кассетных боеприпасов на Украину

Это затянет конфликт и приведет к новым жертвам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Венгрия выступает против поставок Соединенными Штатами на Украину кассетных боеприпасов, как и любых вооружений, которые лишь затянут конфликт и приведут к новым жертвам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он комментировал по просьбе журналистов решение администрации США направить украинской армии кассетные боеприпасы. "Использование кассетных боеприпасов может привести к трагическим гуманитарным последствиям. Мы просим всех принять меры для того, чтобы вместо кассетных бомб и любого другого оружия принести мир в соседнюю страну и сохранить человеческие жизни", - сказал глава венгерского МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Йемена.

"Чем больше оружия будет использовано в этой войне, тем дольше она продлится и тем больше погибнет людей, поэтому тот, кто поставляет оружие на Украину, берет на себя ответственность за еще большее число жертв и страдания еще большего количества семей", - подчеркнул Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

США объявили о намерении поставить Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Против этого шага выступили ООН и ряд союзников Соединенных Штатов. О несогласии с таким решением администрации президента Джо Байдена заявили некоторые члены Конгресса США.