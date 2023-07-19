В офисе президента ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС

Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по взаимной договоренности не приедет на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбург, РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщается в среду на официальном сайте канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.

"По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в тексте. При этом отмечается, что на встрече, которая пройдет с 22 по 24 августа, также будут лично присутствовать "лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР". В канцелярии южноафриканского лидера указали, что это будет "первый саммит БРИКС, который состоится в очном формате с начала пандемии COVID-19".

Генеральный секретарь правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" Фикиле Мбалула заявил 16 июля, что власти ЮАР пока не знают, прибудет ли Путин на саммит БРИКС. Коснувшись ситуации, сложившейся в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест главы российского государства, Мбалула отметил, что ЮАР "является членом МУС и понимает свои обязательства, которые на нее возлагаются, однако правительство страны работает над решением ситуации". При этом он также сообщил, что именно президент ЮАР Рамапоса, ведущий "консультации с тем, чтобы наилучшим образом выйти из нынешнего положения в интересах ЮАР и БРИКС, <...> примет окончательное решение и объявит о нем".