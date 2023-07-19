19 июля, 11:03

Kyodo: Япония в ноябре проведет еще одну встречу глав МИД G7

По данным агентства, стороны намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, зерновую сделку, а также ракетно-ядерную программу КНДР

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в ноябре провести в Токио встречу министров иностранных дел Группы семи (G7). Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, стороны намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, зерновую сделку, а также ракетно-ядерную программу КНДР.

Это будет уже четвертая встреча глав МИД "семерки" в 2023 году. До этого министры встречались в Мюнхене, Каруидзаве и Лондоне.

Япония в настоящее время председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКНДР
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