Южная Осетия поддержала призыв СФ к парламентам мира в связи с терактом на Каховской ГЭС

Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев отметил, что в обращении СФ призывает парламенты государств дать оценку преступлению и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма

ЦХИНВАЛ, 19 июля. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии единогласно поддержал обращение Совета Федерации к парламентам стран мира, в котором призывал дать оценку преступлению со стороны Украины на Каховской ГЭС и направить усилия на предупреждение новых международных терактов. Соответствующее постановление было принято на сессии югоосетинского парламента в среду.

"Парламент Республики Южная Осетия постановляет: поддержать обращение Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации к парламентам и народам мира в связи с террористическим актом киевского режима на Каховской гидроэлектростанции; направить данное постановление в Совет Федерации", - огласил постановление парламента глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев по итогам голосования.

Дриаев отметил, что в своем обращении Совет Федерации призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку преступлению и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма. Сенаторы расценивают совершенный украинскими вооруженными формированиями террористический акт на гидроэлектростанции "как грубое нарушение международного права, и настаивают на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС, полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан Российской Федерации, их имуществу, а также экологии региона".

"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада, тем самым являющиеся соучастниками всех противоправных действий полностью зависимых от них украинских властей", - привел Дриаев текст документа, в котором также отмечено, что секретариат ООН уже не первый раз уклоняется от предметного обсуждения преступлений Украины, ссылаясь на недостаток информации, как это было в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

8 июня Совет Федерации направил обращение к парламентам и народам мира в связи с террористическим актом на Каховской ГЭС.