Ливан предложил ЕС составить дорожную карту по возвращению беженцев в Сирию

Их присутствие представляет угрозу безопасности и социально-экономической стабильности, заявил и.о. министра иностранных дел и миграции Ливана Абдаллой Бу Хабибом

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Ливан и Европейский союз должны вступить в конструктивный и всесторонний диалог по проблеме сирийских беженцев, присутствие которых представляет угрозу безопасности и социально-экономической стабильности. Об этом говорится в послании, направленном в среду главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю исполняющим обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

"Правительство Ливана предлагает Евросоюзу составить совместную дорожную карту для безопасного и достойного возвращения перемещенных сирийцев к родным очагам", - подчеркивается в документе.

В своем послании и.о. министра называет неприемлемой позицию европейских держав, которые настаивают на том, чтобы "сирийцы оставались в Ливане на неопределенный срок, пока не созреют политические условия для их возвращения на родину". "Евросоюзу и международному сообществу необходимо работать над устранением причин, вызвавших перемещение около 2 млн сирийцев в Ливан, над ускорением процесса послевоенной реконструкции на территории Сирии, создания там базовой инфраструктуры и системы социальных услуг", - указывается в документе.

Как считает и.о. главы МИД республики, в ситуации, когда присутствие беженцев стало для Ливана дестабилизирующим фактором, "нет иного пути, помимо всеобъемлющего ливано-европейского диалога в поисках решения этой деликатной проблемы".

Ранее в интервью газете L'Orient-Le Jour и.о. министра сообщил, что пребывание сирийских беженцев в Ливане обходится казне в $6 млрд в год.

12 июля Европарламент принял резолюцию, в которой выступил против поощрения сирийских беженцев к возвращению на родину, призвав улучшить условия их существования в Ливане. 18 июля у представительства ЕС в Бейруте состоялся массовый митинг, участники которого отвергли "планы Запада по натурализации перемещенных сирийцев в Ливане".