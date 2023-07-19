Победитель выборов в Гагаузии обвинила Кишинев в неуважении к избирателям автономии

По словам Евгении Гуцул, руководители Молдавии отказались присутствовать на церемонии вступления в должность руководителя региона

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвинила Кишинев в неуважении к местным избирателям после отказа руководителей страны присутствовать на церемонии вступления в должность руководителя региона.

"Несмотря на наше приглашение, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу и, конечно же, депутаты Партии действия и солидарности не будут присутствовать на моей инаугурации. <…> Но на мой взгляд - это непрофессионализм и очередное игнорирование своих прямых обязанностей. Это максимальное неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей нашего региона", - написала Гуцул в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

После победы на выборах в Гагаузии представителя оппозиционной партии "Шор" обострился конфликт автономии с Кишиневом. Президент Молдавии заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. В Центризбиркоме Гагаузии были проведены обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в гагаузской столице Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.

На прошлой неделе Гуцул заявила о давлении на нее со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, ее руководитель Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван пригласили ее на беседу, в ходе которой предложили отказаться от должности и дать показания против коллег из партии "Шор" в обмен на закрытие уголовного дела, где она фигурирует.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, а также назначается членом правительства Молдавии. После своей победы Гуцул высказалась за восстановление отношений с Россией, которые были испорчены с приходом к власти в Молдавии проевропейского правительства.