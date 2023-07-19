На Украине начали проверку военкоматов после выявления незаконного обогащения экс-военкома

Семья Евгения Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления в стране мобилизации, сообщали украинские СМИ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Масштабная проверка на предмет коррупции началась на Украине в отношении руководителей военкоматов всех уровней на фоне коррупционного скандала с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым. Факты, подтверждающие его незаконное обогащение, уже установлены, сообщил глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"НАПК совместно с другими правоохранительными органами начало мониторинг образа жизни руководителей всех уровней центров комплектования (военкоматов - прим. ТАСС)", - сказал он на брифинге.

Новиков также сообщил, что его ведомство проверило информацию по зарубежной недвижимости, оформленной на родственников Борисова. "В деятельности данного одесского подразделения мы установили не только факт незаконного обогащения, но и организации целых каналов незаконного выезда [военнообязанных] за границу. Все материалы будут направлены в правоохранительные органы", - заявил Новиков.

По словам главы НАПК, речь идет об оформленных на родственников Борисова объектах стоимостью в 188 млн гривен (более $5 млн). Наличие средств на покупку бывший военком объяснил следствию тем, что деньги даны ему взаймы разными гражданами. "При этом ведомостями из налоговой [инспекции] не подтверждается наличие таких средств у данных лиц", - отметил глава НАПК.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что семья одесского военкома приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале прошлого года. После этих публикаций Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении него расследование по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных.

23 июня украинский президент Владимир Зеленский дал поручение уволить подозреваемого в коррупции одесского военкома. 28 июня представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Борисов уволен.