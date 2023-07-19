Президент Румынии утвердил в должности новых министров труда и семьи

Ими стали Симона Букура-Опреску и Наталия Интотеро

БУХАРЕСТ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил в среду Симону Букуру-Опреску в должности министра труда и социальной справедливости, а Наталию Интотеро в должности министра семьи, молодежи и равных возможностей, подписав соответствующие декреты. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

После этого новые министры принесли присягу в ходе церемонии в резиденции главы государства, дворце Котрочень. Эти посты стали вакантными после отставки прежних министров - Мариуса Будэя и Габриэлы Фиря - в результате скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты факты бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами.

Этот скандал вспыхнул примерно неделю назад. Следователи установили, что содержавшиеся в трех домах престарелых в окрестностях Бухареста пожилые люди и инвалиды были лишены достаточного и качественного питания, медицинских услуг и даже средств гигиены, подвергались избиениям и трудовой эксплуатации. В результате проверок, проведенных в более 2,6 тыс. домов для престарелых и инвалидов, десятки учреждений были временно или окончательно закрыты, также были наложены штрафы на общую сумму 1,2 млн леев (€240 тыс.). Возбуждено уголовное дело в отношении участников двух преступных группировок, эксплуатировавших социально уязвимых лиц.