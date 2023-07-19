Медведчук заявил, половину украинцев изгнали из страны, где правит истерия и русофобия

По словам политика, "как минимум половина украинцев косвенно или напрямую признали, что Украина - страна, где нельзя продолжать жить"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около половины населения Украины было фактически изгнано из страны ее властями, и теперь там правит военная истерия и русофобия. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Как минимум половина украинцев косвенно или напрямую признали, что Украина - страна, где нельзя продолжать жить, - написал он в своей статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина". - Украинцы не могут вернуться домой, пока будет править режим [президента Владимира] Зеленского под внешним управлением и ведущий войну до последнего украинца, пока страной будет править военная истерия русофобия и нацизм, возведенный в ранг государственной политики. Но ведь это наша земля, с которой нас этот режим изгнал".

По словам Медведчука, у жителей Украины "страну попросту украли". Политик отмечает, что, по официальным результатам электронной переписи населения на 1 декабря 2019 года, численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву на тот момент районов Донбасса) составляла 37,289 млн человек, а сейчас "численность населения подконтрольной Киеву территории составляет 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находится 17,9 млн человек".