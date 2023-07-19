Медведчук заявил, что основы беспредела на Украине закладывались давно и разрушали страну

По словам политика, украинское государство как институт "не существует, так как потеряло независимость, суверенитет, перестало быть демократическим, правовым и социальным"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Основы беззакония и произвола властей на Украине закладывались давно, разрушали страну и привели ее к полной потере суверенитета. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Украинцы бегут от нищеты, беззакония, произвола властей, тотального повышения цен, политического преследования, уничтожения родной культуры и языка, ущемления гражданских прав и свобод, свободы вероисповедания, грабительских налогов и поборов, варварской мобилизации и тотальной лжи со стороны государства. Украинцы боятся за свою жизнь и жизнь своих детей, репрессий, которые могут вспыхнуть по любому поводу и без, не хотят участвовать в боевых действиях, защищая чуждые интересы Запада. Основы этого беспредела закладывались давно и разрушали украинское государство", - написал он в своей статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

Медведчук отмечает, что украинское государство как институт "не существует, так как потеряло независимость, суверенитет, перестало быть демократическим, правовым и социальным". По мнению политика, президент Украины Владимир Зеленский, "вместо того чтобы представлять интересы своих граждан, безудержно пытается пролезть в НАТО, затянув страну в кровавую войну".

"Он отказался от минских соглашений, отказался от политики мира, которую обещал всем на выборах, отказался быть гарантом конституции, которую окончательно превратил в бесполезную бумажку. Все, кто говорил о возможности мира, объявлены государственными изменниками, все партии мира запрещены, все оппозиционные каналы закрыты. <...> Украина стала страной, у которой нет будущего, страной, пораженной нацизмом, страной, которая существовать дальше не может ни экономически, ни политически", - заключил он.