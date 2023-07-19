СМИ: талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в некоторых афганских провинциях

По данным агентства Pajhwok, операцией руководило министерство повеления благого и запрета предосудительного

ТАСС, 19 июля. Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в некоторых провинциях страны, в том числе в Кабуле. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, операцией по изъятию инструментов, которая длилась несколько месяцев, руководило министерство повеления благого и запрета предосудительного.

В министерстве сочли, что игра на инструментах способствует безнравственности, растлению молодежи и упадку общества, поэтому было решено сжечь их. Уничтожению подверглись в том числе барабаны и губные гармошки. Точное число инструментов, сожженных в ходе рейда сотрудников министерства, не приводится.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Представители движения ввели "временные" ограничения, в том числе в отношении девочек и женщин, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, женщин-телеведущих обязали носить хиджаб, местным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин, запрещено совместное пребывание женщин и мужчин в парках. В некоторых регионах Афганистана с приходом талибов запретили живую музыку на свадьбах и в кафе.