Глава британского МИД надеется на помощь Эрдогана в продлении зерновой сделки

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли хотел бы, чтобы Россия вернулась к зерновой сделке, он надеется, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Москву в важности черноморской зерновой инициативы. Об этом министр сказал в среду в интервью агентству Anadolu.

"Я очень надеюсь, что президент [Эрдоган] сможет убедить [Россию] в важности черноморской зерновой инициативы, которая помогает людям избавиться от голода и снижает мировые цены на зерно. Эрдоган проделал невероятно важную работу от лица многих людей во всем мире, сыграв роль вместе с ООН в реализации зерновой инициативы", - сказал Клеверли.

Британский министр высказал претензии в адрес РФ в связи с тем, что она якобы использует тему голода, который может быть спровоцирован прекращением зерновой сделки, в качестве политического рычага. "Мяч в значительной степени на стороне России, и мы призываем ее работать в рамках этой инициативы [зерновой сделки]", - сказал он.

Относительно поддержки Киева со стороны Лондона Клеверли отметил, что правительство продолжит оказываемую поддержку до вывода последнего российского солдата из Украины.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть договоренностей так и не была выполнена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова вернуться к договоренностям, но лишь когда касающаяся Москвы часть соглашения будет выполнена.