Литва предложила сформировать международную коалицию по разминированию для Украины

По словам главы Минобороны республики Арвидаса Анушаускаса, планов участия в разминировании в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий нет

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Литва предложила союзникам по НАТО сформировать международную коалицию по разминированию подконтрольных Украине территорий. Об этом в среду сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Мы приглашаем страны, располагающие возможностью направить на Украину необходимые для разминирования средства и возможностью подготовки из украинских бойцов саперов, присоединиться к коалиции и послать на Украину специалистов для разминирования территорий", - сказал он.

По словам министра, планов участия в разминировании в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий нет. "Это была бы совсем другая военная работа", - отметил Анушаускас.

План создания международной коалиции по разминированию стал результатом дистанционного заседания 18 июля по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате Рамштайн.