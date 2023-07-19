Главу МВД Словакии отправили в отставку из-за разногласий с руководством полиции

Его обязанности поручили исполнять премьер-министру республики Людовиту Одору

БРАТИСЛАВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова отправила в среду в отставку министра внутренних дел республики Ивана Шимко. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Президент поручила исполнять обязанности главы МВД премьер-министру республики Людовиту Одору. Причиной отставки Шимко, по данным телеканала, стали его разногласия с руководством полиции страны.

Отставка Шимко произошла по предложению Одора. Премьер проинформировал, что между оставившим пост политиком и руководством полиции в последнее время "резко усилилось недоверие". Полицию, как он сказал, намеривались покинуть более 20 высокопоставленных офицеров.

Между тем экс-премьер Словакии и председатель оппозиционной партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини раскритиковал решение об отставке Шимко. "Отправить в отставку главу МВД за два месяца до досрочных парламентских выборов (они состоятся в Словакии 30 сентября - прим. ТАСС) в ситуации, когда половина избирателей страны боится, что их итоги будут сфальсифицированы - безответственное решение, - сказал он. - Одна из силовых структур государства принудила к отставке собственного министра".